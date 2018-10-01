Подозреваемый в грабеже у пожилой соседки задержан в Трубчевске

Полиция Трубчевского района задержала 16-летнего парня, который подозревается в похищении денег у 66-летней пенсионерки, жительницы села Семячки.

Потерпевшая объяснила правоохранителям, выйдя из спальни, увидела соседского юношу. Он потребовал, чтобы она отдала ему пенсию, которую получила накануне.

Получив отказ, он оттолкнул ее, а затем похитил из кармана ее халата 14 тыс рублей и скрылся.

Подозреваемый был доставлен в отделение в течение часа. У него, как оказалось, уже были проблемы с законом. Часть средств изъята. По какой причине парень совершил преступление – не объяснил.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», задержанный может быть приговорен к лишению свободы на срок до семи лет», - рассказали в пресс-службе МВД области.