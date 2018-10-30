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В Карачевском районе огнеборцы тушили частный дом

Опубликовано Сегодня, 07:56

Частный дом загорелся в селе Мокрое Карачевского района на улице Октябрьской 31 октября.

Информация о пожаре была получена в 22:01. На место выезжали спасатели 29-й части и военной части в/ч 93858 на двух автоцистернах. Через 19 минут они прибыли. Как выяснилось, горел частный нежилой дом по всей площади. За 28 минут пламя погасили, в 23:28 пожар полностью ликвидировали.

«Пострадавших не было. Причину установят», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

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