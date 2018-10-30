60-летний мужчина пострадал во время пожара в поселке Рогов
Возгорание случилось в поселке Рогов Злынковского района 1 ноября, горел дом на улице Новая.
Сообщение о пожаре спасатели получили в 07:54. По адресу выезжали огнеборцы на двух автоцистернах. Пламя находилось внутри здания, его ликвидировали через 18 минут.
При пожаре пострадал 60-летний мужчина.
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