Правоохранители проводят расследование по ДТП на трассе «Обход Брянска»
Водитель автомобиля Volkswagen JETTA получил травмы во время аварии с участием «Газели» и машиной VolvoFH-12 1 ноября на трассе «Обход Брянска», полиция проводит расследование.
У водителя автомобиля Volkswagen JETTA - перелом бедра, черепно-мозговая травма, открытый перелом носа, ушибленные раны тела; его доставили в Областную больницу.
Само происшествие случилось около восьми утра на 25 километре упомянутой дороги. Как рассказали в отделе ГИБДД, 23-летний парень, управляя Volkswagen JETTA, ехал со стороны Супонево в Дятьково и, по всей видимости, уснул, выскочив на встречку, где столкнулся с «Газелью» под управлением 43-летнего водителя. После этого Volkswagen JETTA врезалась в VolvoFH-12, которая двигалась за «Газелью».
Напомним, 1 ноября недалеко от поселка Октябрьское произошло ДТП с тремая автомобилями.
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