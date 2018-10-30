Правоохранители проводят расследование по ДТП на трассе «Обход Брянска»

Водитель автомобиля Volkswagen JETTA получил травмы во время аварии с участием «Газели» и машиной VolvoFH-12 1 ноября на трассе «Обход Брянска», полиция проводит расследование.

У водителя автомобиля Volkswagen JETTA - перелом бедра, черепно-мозговая травма, открытый перелом носа, ушибленные раны тела; его доставили в Областную больницу.

Само происшествие случилось около восьми утра на 25 километре упомянутой дороги. Как рассказали в отделе ГИБДД, 23-летний парень, управляя Volkswagen JETTA, ехал со стороны Супонево в Дятьково и, по всей видимости, уснул, выскочив на встречку, где столкнулся с «Газелью» под управлением 43-летнего водителя. После этого Volkswagen JETTA врезалась в VolvoFH-12, которая двигалась за «Газелью».

Напомним, 1 ноября недалеко от поселка Октябрьское произошло ДТП с тремая автомобилями.