Водитель на «ВАЗе» из-за «встречи» с деревом едва не отправил на тот свет пенсионерку

Женщина 72-х лет получила травмы, попав в аварию с участием автомобиля «ВАЗ 21043» в Клинцовском районе 31 октября.

ДТП произошло около десяти утра на 13-м километре трассы «Смотрова Буда – В. Топаль-Климово». 74-летний мужчина ехал на своем «ВАЗе» из села Топаль в Смотрову Буду. Что-то пошло не так, и он не справился с рулевым управлением. Езда завершись падением в кювет и «встречей» с деревом.

Пожилой женщине, которая находилась на пассажирском кресле, изрядно досталось от удара с препятствием; врачи, госпитализировав ее, поставили диагноз – закрытый перелом правой плечевой кости со смещением и ушиб грудной клетки.