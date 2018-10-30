Водитель на «ВАЗе» из-за «встречи» с деревом едва не отправил на тот свет пенсионерку
Женщина 72-х лет получила травмы, попав в аварию с участием автомобиля «ВАЗ 21043» в Клинцовском районе 31 октября.
ДТП произошло около десяти утра на 13-м километре трассы «Смотрова Буда – В. Топаль-Климово». 74-летний мужчина ехал на своем «ВАЗе» из села Топаль в Смотрову Буду. Что-то пошло не так, и он не справился с рулевым управлением. Езда завершись падением в кювет и «встречей» с деревом.
Пожилой женщине, которая находилась на пассажирском кресле, изрядно досталось от удара с препятствием; врачи, госпитализировав ее, поставили диагноз – закрытый перелом правой плечевой кости со смещением и ушиб грудной клетки.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В период празднования Дня народного единства, 4 и 5 ноября, по заявке компании-перевозчика изменится расписание пригородных поездов в Брянском регионе Московской железной дороги. Корректировки связаны с прогнозируемым изменением пассажиропотока и коснутся поездов, курсирующих как в Брянской области, так и соединяющих регион с соседними субъектами РФ – Орловской, Смоленской и Калужской областями.
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.