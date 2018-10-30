21-летний смолянин «продал» запрещенный товар брянцу с «проверочной закупки»

Дубровский районный суд признал жителя Смоленска виновным в незаконном хранении и сбыте наркотиков на территории Брянской области, приговорив к девяти годам заключения в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.

История началась в августе 2017 года. Студент третьего курса одного из университетов, находясь в Смоленске, купил через сеть Интернет большое количество гашиша и вещество, которое содержит N-метилэфедрон.

Запрещенный «товар» он продал человеку из оперативно-розыскного мероприятии «проверочная закупка».

В ноябре 2018 года во время попытки совершить подобные действия по продаже гашиша его задержали сотрудники ФСБ.