Прокурор разберется с обрушением стены аварийного дома в Клинцах

Проверку в связи с обрушением в Клинцах 31 октября наружной стены здания, подлежащего сносу, начала местная прокуратура.

Как выяснила ревизия, двухэтажка на улице Пушкина 2 признана аварийной в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Последних жильцов из дома выселили 16 июня 2016 года.

Кроме этого, прокурор области поручил городским и районным коллегам проверить все заброшенные здания, дабы туда не заходили посторонние люди, а также принять меры к сносу или восстановлению объектов.

Напомним, 31 октября в городе Клинцы разрушился ветхий двухэтажный дом.