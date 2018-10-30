Поездка на Nissan Almera закончилась для жительницы Брянска визитом к врачу

31 октября в Почепском районе случилась авария с участием иномарки Nissan Almera, пострадала 19-летняя девушка-водитель.

Инцидент произошел на трассе «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе. 19-летняя автоледи на Nissan Almera ехала из Погара в Почеп. Не справилась с управлением и опрокинулась в кювет.

«В результате ДТП у пострадавшей диагноз - ушиб грудного отдела позвоночника, ссадины лица; ее отпустили домой с назначением лечения», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.