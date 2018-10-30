Сразу две авиабомбы нашли в Володарском районе

1 ноября в Володарском районе Брянска нашли взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

На место была вызвана бригада саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».

Речь идет о двух авиационных бомбах массой 50 и 100 кило, а также пяти артиллерийских снарядах 152 мм, 88 мм и 76 мм.

В 12:20 боеприпасы уничтожили.

Напомним, две авиабобмы - одна массой 250 кило, другая - 25 - были обезврежены около поселка Сеща 27 сентября.