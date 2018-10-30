Жителя поселка Добрунь погубили «закладки»

В советское время агроном был большим человеком на селе: уважаемая профессия, хорошая зарплата и понимание, что от его решений зависит результат труда всего колхоза. Потом сельское хозяйство оказалось не у дел, а вместе с запустением и развалом на обочине жизни оказались даже лучшие специалисты. Как они выжили и как вернулись к любимому делу? Об этом история регионального агронома «Мираторга» Андрея Балыко, который в самые тяжелые времена знал: без сельского хозяйства не будет страны, а значит жизнь на село вернется, главное, чтобы у земли появился хозяин.