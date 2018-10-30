В Брянске пропал Александр Демин
54-летний житель Брянска Александр Демин ушел из дома 33 октября и больше не возвращался.
Особые приметы: шрам на лбу справа.
Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы темно-русые с проседью, серые глаза.
Одежда: куртка горчичного цвета, синие спортивные штаны, черные туфли, белая бейсболка.
«Всех, кто что-нибудь знает о пропавшем, просьба сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112», - сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
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