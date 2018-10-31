Брянец пытался дать взятку сотруднику полиции в пачке сигарет
Обвинение по уголовному делу 46-летнего местного жителя, которого суд признал виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, поддержал прокурор Брянского района.
Инцидент произошел 27 июля 2018 года. Обвиняемый поместил в пачку сигарет 12 тыс рублей, которые предложил как взятку сотруднику полиции. За эти деньги правоохранитель должен был не проводить проверку, не задерживать транспортное средство и не составлять протокол об административном правонарушении.
«Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей. Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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