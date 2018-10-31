Директору Брянского лесничества досталось от прокурора

Брянский природоохранный прокурор внес представление в адрес директора Брянского лесничества за нарушение закона в сфере защиты окружающей среды.

Недавно местные СМИ опубликовали информацию о вывозе сгоревшей на фабрике в Белых Берегах мебели в лес. Прокурор проверил информацию, она подтвердилась.

«В отсутствие должного контроля со стороны работников Брянского лесничества на территории участка гослесфонда Снежетьского участкового лесничества (бывшее Белобережское) разместили 7 несанкционированных навалов древесных отходов со следами горения общим объемом около 60 кубометров», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.