Нетрезвый брянец оскорбил полицейского
Следком Брянской области завершил расследование уголовного дело 53-летнего жителя Почепского района, который обвиняется в публичном оскорблении представителей власти при исполнении обязанностей.
Инцидент произошел 23 июля 2018 года на автовокзале в Почепе. Нетрезвый гражданин, потратив все деньги на выпивку, не смог купить билет. Мужчину не пустили в автобус, и он стал агрессивно себя вести. На вокзал вызвали полицию. Стражи порядка предложили ему пройти за ними для составления админпротокола за появление в общественном месте в пьяном виде. В итоге в присутствии других людей пассажир стал оскорблять правоохранителя. На него уже завели уголовное дело. Документ передан в суд.
«Совершение преступления в состоянии опьянения может быть расценено как обстоятельство, отягчающее ответственность», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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