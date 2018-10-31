Оштрафован сотрудник сельской администрации в Дятьковском районе

Прокурор Дятькова возбудил производство по делу в отношении сотрудника местной администрации, причина – последний нарушил закон о контрактной системе в сфере закупок.

Как показала проверка, чиновник Большежуковской сельской администрации Дятьковского района не вовремя разместил в единой информационной системе отчета об объемах закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год.

«УФАС России по Брянской области оштрафовало должностное лицо на 15 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.