Оштрафован сотрудник сельской администрации в Дятьковском районе
Прокурор Дятькова возбудил производство по делу в отношении сотрудника местной администрации, причина – последний нарушил закон о контрактной системе в сфере закупок.
Как показала проверка, чиновник Большежуковской сельской администрации Дятьковского района не вовремя разместил в единой информационной системе отчета об объемах закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2017 год.
«УФАС России по Брянской области оштрафовало должностное лицо на 15 тыс. рублей», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. На Унечском направлении на однопутном перегоне Песчаники – Робчик ремонт пути запланирован с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.
Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.