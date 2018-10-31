Жительница Трубчевска под видом создания бизнеса совершила аферу на 2 млн рублей

Брянские правоохранители предъявили жительнице Трубчевска обвинение в мошенничестве в крупном размере.

Следователи выяснили, 43-летняя жительница Трубчевска в течение двух лет уговорила ряд знакомых оформить кредит на крупную сумму в качестве помощи для развития бизнеса. С банком подозреваемая обещала расплачиваться сама и погасить деньги досрочно. В реальности все оказалось по-другому: злоумышленница присвоила средства, не имея намерений выполнять обязательства.

Дама причастна к 10 эпизодам противозаконной деятельности. «Причиненный потерпевшим ущерб превысил 1,5 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе МВД региона.

Выяснилось также, что обвиняемая, предоставив фиктивные документы, получила по программе социальной поддержки 563 тыс рублей на покупку жилья.

Женщине грозит срок до шести лет с наложением крупного штрафа. На дом и земельный участок обвиняемой, которые были приобретены на незаконно полученные деньги, наложен арест на 1 800 000 рублей с лишним.

Уголовное дело направили в суд.