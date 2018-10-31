Пока пенсионерка отвлеклась на покупки, брянец оставил ее без средств к существованию
Ранее судимый житель Погарского района, 41-летний мужчина, решил снова стать на неверный путь и совершил преступление в магазине; потерпевшей оказалась местная пенсионерка; подозреваемый задержан, ему грозит срок.
Пожилая женщина рассказала полицейским, перекладывала покупки в сумку, в это время неизвестный похитил у нее кошелек с 2800 рублей. К счастью, момент кражи попал под объектив камеры наблюдения. По словам пенсионерки, пропажу она обнаружила только на рынке.
На задержания подозреваемого ушло менее суток. Во время обыска полиция изъяла украденный кошелек.
«Заведено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», задержанному грозит до пяти лет. До суда он будет под арестом», - отметили в пресс-службе МВД области.
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