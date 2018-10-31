Осужден брянец, пытавшийся перебросить наркотики в колонию

Брасовский райсуд приговорил ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя Брянского района к четырем годам колонии строгого режима за то, что он покушался на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере.

Приговор не вступил в законную силу.

История произошла 17 января 2018 года в поселке Каменка Брасовского района. Мужчина, который два месяца назад освободился из заключения, попытался перебросить в колонию марихуану массой 12,8 кило для осужденных. Затея потерпела фиаско, гражданина задержали сотрудники исправительного учреждения.