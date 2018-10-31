В Супонево фура и «Газель» не поделили дорогу

ДТП с участием большегруза и «Газели» произошло в Брянске 2 ноября, о нем в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент случился около четырех дня около кафе «Севан». Как рассказывают свидетели, фура и «Газель» не смогли разъехаться.

Из-за аварии на дороге образовалась пробка.

«Авария в Супонево. Фура перегородила дорогу. Собралась большая пробка в сторону остановки «Сельмаг», почти от заправки», - прокомментировал аварию брянец Артем Мухо.