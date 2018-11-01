Магазин тушили огнеборцы в Новозыбкове

Пожар в магазине Новозыбкова случился 3 ноября.

Информацию о возгорании на улице Ломоносова получили спасатели 16-й части в 04:21. Через пять минут на место выехали огнеборцы на двух автоцистернах. Как выяснилось, что происходит горение внутри магазина.

«На тушение работал ручной пожарный ствол. Распространение пламени предотвратили», - сообщили в пресс-службе МЧС.

В 04.32 загорание локализовали, в 04.39 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, в Карачевском районе огнеборцы тушили частный дом.