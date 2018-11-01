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В Советском районе Брянска ограничат движение

Опубликовано Сегодня, 11:54

Проезд транспорта и парковка будут временно закрыты в Брянске по улице Октябрьской и Ромашина 4 ноября.

Причина – в городе проведут митинг-концерт «Россия объединяет», который приурочен ко Дню народного единства. Ограничение продолжится с восьми утра до часу дня. Речь идет об участках улиц Октябрьской и Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).

«Исключение будет сделано только для машин оперативных служб», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.

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