В Советском районе Брянска ограничат движение
Проезд транспорта и парковка будут временно закрыты в Брянске по улице Октябрьской и Ромашина 4 ноября.
Причина – в городе проведут митинг-концерт «Россия объединяет», который приурочен ко Дню народного единства. Ограничение продолжится с восьми утра до часу дня. Речь идет об участках улиц Октябрьской и Ромашина (от улицы Фокина до бульвара Гагарина).
«Исключение будет сделано только для машин оперативных служб», - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
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