В Брянске 67-летняя пенсионерка угодила в больницу из-за водителя авто Toyota Corolla

ДТП с участием иномарки Toyota Corolla произошло в Фокинском районе Брянска 3 ноября, пострадала 67-летняя пенсионерка.

У женщины - закрытый перелом правого предплечья, ее доставили в городскую больницу №1, а потом отпустили домой с назначением лечения.

Сама авария случилась в половине четвертого вечера на улице Дзержинского. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Toyota двигался со стороны проспекта Московского с левым поворотом на улицу Б. Хмельницкого и сбил 67-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть на перекрестке проезжих частей по линии тротуара.

«Водитель с места ДТП скрылся, впоследствии его обнаружили», - сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.