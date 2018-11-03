Во время пожара в частном доме села Бобовичи пострадал человек

Частный жилой дом горел 4 ноября в селе Бобовичи по улице Островского в Бежицком районе.

Информация о пожаре была получена на пульт управления МЧС в 10:12. Через 10 минут спасатели 13-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный жилой дом размером 10х5. Была угроза соседним строениям.

«Дополнительно к месту направлены ПСЧ-12 и ПСЧ-33 в составе двух автоцистерн. На тушение работало четыре ручных пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы», - сообщили сотрудники МЧС.

В 10.52 пламя локализовали, в 11.02 ликвидировали. Во время возгорания пострадал один человек.

Причину выясняют.