Во время пожара в частном доме села Бобовичи пострадал человек
Частный жилой дом горел 4 ноября в селе Бобовичи по улице Островского в Бежицком районе.
Информация о пожаре была получена на пульт управления МЧС в 10:12. Через 10 минут спасатели 13-й части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горел частный жилой дом размером 10х5. Была угроза соседним строениям.
«Дополнительно к месту направлены ПСЧ-12 и ПСЧ-33 в составе двух автоцистерн. На тушение работало четыре ручных пожарных ствола, три звена газодымозащитной службы», - сообщили сотрудники МЧС.
В 10.52 пламя локализовали, в 11.02 ликвидировали. Во время возгорания пострадал один человек.
Причину выясняют.
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