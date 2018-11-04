В Советском районе произошло ДТП с пострадавшим

5 ноября в Советском районе Брянска на улице Бежицкой случилось ДТП с участием легковушки.

Информацию о происшествии спасатели первой части получили в 03:18. Сразу на место выехали сотрудники МЧС СПСЧ, ПСО Брянска, а также работники ГИБДД и скорой медицинской помощи.

«В результате ДТП есть пострадавший», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Раненого деблокировали из автомобиля.

Напомним, две 18-летние пассажирки автомобиля «ВАЗ-210541» получили травмы во время ДТП, которое случилось 3 ноября на улице Мглинской в Почепе.