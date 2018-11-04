Авиабомбу нашли жители Унечи

1 ноября в Смоленске на Рославльском шоссе случилось ДТП с участием двух легковушек, сообщили очевидцы в паблике Drive 2 smolensk в соцсети.

Живыми и невредимыми нашли детей, двух братьев 12 и 6 лет, которые ушли из дома в Краснинском районе, правоохранители Смоленской области.

3 ноября в Смоленске на проспекте Гагарина произошло ДТП с участием иномарки Nissan Almera – пострадал пешеход.

5 ноября в Смоленске в районе улицы 12 лет Октября случилось ДТП, пострадал подросток

Речь идет о авиационной бомбе массой 50 килограммов. На место сразу же вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво? В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Пригородные поезда на участке Унеча - Клинцы проследуют по укороченному маршруту в средине ноября В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. На Унечском направлении на однопутном перегоне Песчаники – Робчик ремонт пути запланирован с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел рабочую встречу с генеральным директором МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорем Маковским Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский доложил заместителю министра энергетики РФ Андрею Черезову о ходе реализации в 2018 году основных производственных программ и мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

ГК «Надежда»: 30 лет строительных побед Группе компаний «Надежда» — одному из лидеров строительного рынка региона – исполнилось 30 лет.

