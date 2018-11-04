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Авиабомбу нашли жители Унечи

Опубликовано Вчера, 17:36

5 ноября в Унече нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Речь идет о авиационной бомбе массой 50 килограммов. На место сразу же вызвали саперов «Брянского пожарно-спасательного центра».

В 12.40 боеприпас изъяли и обезвредили.

Напомним, 1 октября в лесу возле села Бараниха Жуковского района обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

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