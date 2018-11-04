Сомнительного качества мясо продавали в магазине Жирятинского района
Прокурор Жирятинского района наказал председателя Совета местного РАЙПО и внес на него представление.
Причиной наказания стала проверка исполнения требований законодательства и технических регламентов во время продажи мяса. Как выяснилось, в одном из магазинов реализовывались мясные продукты без предусмотренной потребительской упаковки и ярлыка-вкладыша для потребителя, который должен содержать обязательную информацию о реализуемом товаре.
Кроме этого, в отношении продавца магазина возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.
«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены, мясная продукция изъята из оборота, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Роспотребнадзор привлек продавца магазина к административной ответственности и назначили штраф в 1 тыс рублей.
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