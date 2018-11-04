На Урицкого в Брянске во время ДТП пострадали водитель и пассажирка «Лады»

Водитель автомобиля «Лада Ларгус» и 20-летняя пассажирка получили травмы во время ДТП с участием иномарки Mercedes Benz 5 ноября в Брянске на улице Урицкого.

У автомобилиста сотрясение головного мозга, ушибленная рана затылочной области; его госпитализировали в городскую больницу №1. 20-летнюю пассажирку с диагнозом тупая травма живота, ушиб левого тазобедренного сустава, сотрясение головного мозга отвезли в то же учреждение.

Сама авария случилась в начале третьего ночи. В отделе ГИБДД пояснили, 19-летняя женщина-водитель автомобиля Mercedes Benz ехала со стороны улицы Калинина в сторону Луначарского, не уступила дорогу и столкнулась с двигавшейся с Калинина на Красноармейскую иномаркой под управлением 20-летнего водителя.