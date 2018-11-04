В Суземке в отношении иностранки возбудили уголовное дело
Обвинение по уголовному делу в отношении иностранной гражданки, 56-летней женщины, которая подозревается в незаконном пересечении границы РФ, поддержала прокуратура Суземского района.
Как оказалось, женщина, вернулась домой, изменила фамилию, получила новые документы. После этого два раза - 16 декабря 2017 года и 19 марта 2018 – въезжала на территорию РФ как пассажир поезда. Факт изменения фамилии выявили во время очередного незаконного пересечения границы при въезде в Россию 4 августа 2018 года, тогда же ее и задержали.
Гражданке в связи с нарушением миграционного закона закрыли въезд в Россию до 2019 года. Информацию о запрете въезда довели до нее письменно в пункте пропуска 26 января 2017 года, пограничный орган не пропустил ее на территорию России.
Суд признал ее виновной в инкриминируемом преступлении и приговорил к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Уголовное дело расследовало подразделение дознания ФСБ России по Брянской области.
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