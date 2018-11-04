Поездка на авто Lada Priora по Брянску стала для 22-летней девушки роковой

22-летняя пассажирка автомобиля получила смертельные травмы во время ДТП с участием автомобиля Lada Priora 5 ноября в Брянске.

Инцидент произошел на улице Бежицкой в начале четвертого утра. Сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что 24-летний автомобилист, управляя машиной Lada Priora, ехал со стороны Степной на Объездную и, не справившись с управлением, столкнулся с электроопорой.

«В результате ДТП 22-летняя пассажирка автомобиля LADA Priora от полученных травм скончалась на месте», - заявили в пресс-службе отдела ГИБДД области.

Напомним, 5 ноября в Брянске на улице Урицкого травмы получили автомобилист и пассажирка «Лады Ларгус».