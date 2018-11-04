Из-за водителя Hyundai Getz велосипедистка угодила в Суземскую больницу

59-летняя велосипедистка угодил под автомобиль Hyundai Getz 5 ноября на трассе «Суземка-Трубевск-Хутор Холмецкий» в Суземском районе.

У пострадавшей диагноз - рваная рана лобной части головы, сотрясение головного мозга; ее госпитализировали в Суземскую ЦРБ.

Сама авария случилась в десять минут одиннадцатого утра на втором километре дороги.

По предварительным данным, 31-летняя женщина-водитель автомобиля Hyundai Getz двигалась со стороны поселка Холмечи в сторону Суземки и не пропустила 59-летнюю велосипедистку, которая ехала в Трубчевск. В итоге оба транспорта столкнулись.

Напомним, 71-летний пенсионер на велосипеде пострадал 28 октября во время ДТП с иномаркой Nissan Primera на трассе «Брянск- Новозыбков-Климово».