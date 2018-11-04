На Крахмалева в Брянске иномарка правоохранителя попала в ДТП – соцсети

Авария с участием двух легковушек случилась в Брянске 6 ноября, фотографии произошедшего уже появились в соцсетях.

Снимки опубликовал Вадим Соболь и прокомментировал:

«ДТП на Крахмалева. Пробка».

По словам автора, на дороге иномарка врезалась в другую. Одна из машин - Ford Mondeo – по всей видимости, принадлежит, как утверждают очевидцы, полицейскому.

«Виновник дтп – Ford Mondeo, скорее всего, ментяра, потому что прилетели менты, включая начальство, отмазывать своего коллегу криворукого», - прокомментировал Иван Кружалин.

Из-за происшествия на проезжей части образовалась длинная пробка.

«И колом всё встало кругом», - заметил Михаил Серенков.