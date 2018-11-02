Потасовка с участием полицейского на улице Металлистов в Брянске: следком проводит проверку
Брянские правоохранители проводят расследование в связи с инцидентом, который произошел 3 ноября в областном центре по улице Металлистов в одном из кафе.
История случилась около половины двенадцатого ночи. В 23:40 к развлекательному заведению прибыл патруль. Как выяснилось, между тремя клиентами кафе случилась драка. В итоге двоих участников конфликта направили в медицинское учреждение, третьего после оказания необходимой помощи доставили в отдел внутренних дел. Также во время потасовки телесные повреждения получил 32-летний инспектор дорожно-патрульной службы, который якобы разнимал дерущихся.
«Материалы по факту причинения телесных повреждений участникам конфликта направлены в прокуратуру Бежицкого района города Брянска для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе МВД региона.
На следующий день один из участников драки обратился в дежурную часть ОП-1 УМВД, заявив о том, что его избили сотрудники полиции. Материал проверки направили в следком для принятия процессуального решения.
Если вина сотрудника полиции будет установлена, его привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
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