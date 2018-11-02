В Брянском районе пассажирка Daewoo Matiz получила сотрясение мозга

5 ноября в Смоленске в районе улицы 12 лет Октября случилось ДТП, пострадал подросток

Профилактические работы проведут сотрудники «Смоленсктеплосети» с 6-го по 9-е ноября, в связи с этим будет отключена горячая вода.

Житель Смоленска, 21-летний парень, пойдет под суд за то, что покушался на незаконный сбыт наркотических веществ.

Сама авария произошла в начале первого дня на 361-м километре трассы «Украина». 43-летний водитель автомобиля BMW при выезде со второстепенной не уступил дорогу Daewoo MATIZ под управлением 58-летнего водителя, который ехал по главной в сторону Москвы.

У пострадавшей медики диагностировали перелом грудины и сотрясение мозга. Назначив лечение, они отпустили ее домой.

5 ноября в Брянском районе на трассе «Украина» случилось ДТП с участием автомобилей BMW и Daewoo Matiz, травмы получила 56-летняя пассажирка последнего.

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