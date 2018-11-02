В Брянском районе пассажирка Daewoo Matiz получила сотрясение мозга
5 ноября в Брянском районе на трассе «Украина» случилось ДТП с участием автомобилей BMW и Daewoo Matiz, травмы получила 56-летняя пассажирка последнего.
У пострадавшей медики диагностировали перелом грудины и сотрясение мозга. Назначив лечение, они отпустили ее домой.
Сама авария произошла в начале первого дня на 361-м километре трассы «Украина». 43-летний водитель автомобиля BMW при выезде со второстепенной не уступил дорогу Daewoo MATIZ под управлением 58-летнего водителя, который ехал по главной в сторону Москвы.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
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