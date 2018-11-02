В Клинцах столкнулись три «ВАЗа»: пострадали двое пассажиров
На улице Комсомольской в Клинцах 5 ноября произошла авария, в которой пострадали два пассажира: 80-летний мужчина и 23-летняя девушка; на дороге столкнулись три автомобиля «ВАЗ».
Инцидент произошел около трех дня. 22-летний водитель «ВАЗа-11183» ехал со стороны улицы Семашко на Жукова и не уступил дорогу 27-летнему автомобилисту на «ВАЗе - 21060», который двигался по Комсомольской в сторону Декабристов. В итоге произошло столкновение. От удара последняя машина выскочила на встречку и врезалась в «Ладу – 219410» под управлением 53-летнего водителя, который двигался по Комсомольской со стороны улицы Д.Бедного.
23-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21060» получила черепно–мозговую травму, сотрясение головного мозга; ее отпустили с назначением лечения.
80-летнего пассажира «ВАЗ-11183» с диагнозом ушиб грудной клетки отпустили с назначением лечения.
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