В селе Ньетинка огнеборцы тушили сарай
Частный сарай горел в селе Ньетинка на улице Набережной в Брянском районе 7 ноября.
Информацию в 04:28 получили спасатели шестой и 33-й частей. Через 9 минут они были на месте. Как выяснилось, горел сарай размером 5х8 метров.
«На тушение работал ручной пожарный ствол, звено газодымозащитной службы. В 04.43 загорание локализовали, в 05.04 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Пострадавших не было. Причина устанавливается.
Напомним, частный дом горел на улице Кубяка в Клинцах 30 октября, сообщение о пожаре спасатели получили в 12:59.
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