Водитель и пассажирка Zaz Chance пострадали в Брянске на Крахмалева во время ДТП

6 ноября на улице Крахмалева в Брянске случилась авария с тремя автомобилями, в результате которой пострадали водитель и пассажирка.

ДТП произошло в 11:05. Сотрудники отдела Госавтоинспекции рассказали, что 22-летний водитель иномарки Ford Mondeo, выезжая с дворовой территории на улицу Крахмалева, не уступил дорогу Zaz Chance, двигавшемуся со стороны Советской в сторону Взлетной, и столкнулся с ним. За рулем последнего был 61-летний мужчина. В результате столкновения Zaz Chance выехал на встречку и врезался в Lada Granta под управлением 30-летнего водителя.

У 60-летней пассажирки ZAZ Chance - ушиб грудной клетки справа; ее отпустили с назначением лечения. 61-летнему водителю поставили предварительный диагноз - краевой перелом шейного позвонка; он также отпущен с назначением лечения.

Напомним, авария с четырьмя автомобилями случилась в Брянске.