Брянские правоохранители расследуют ДТП, где погибла 22-летняя девушка

Следственное управление МВД Брянской области расследует уголовное дело, которое завели по факту аварии, случившейся 5 ноября 2018 года на улице Бежицкой в Брянске.

Инцидент произошел около трех ночи недалеко от дома №134. Автомобилист на «Ладе Приора», будучи нетрезвым, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач. В итоге погибла девушка 22-х лет. Она ехала на пассажирском сидении и скончалась на месте аварии.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновнику грозит до семи лет.