32-летняя жительница Брянска пострадала из-за водителя Volkswagen Golf

ДТП с тремя автомобилями Ford Focus, Volkswagen Golf и Suzuki SX4 случилось в Брянске на проспекте Московском 6 ноября, в итоге одна из водителей чуть не свернула шею.

Врачи городской больницы №1 диагностировали у потерпевшей ушиб шейного отдела позвоночника. Пострадавшая рассказала, что была водителем Ford Focus. Назначив лечение, врачи отпустили ее домой. Сообщение о поступившей пациентке получили сотрудники ГИБДД.

Сама авария произошла в половине седьмого вечера на Московском проспекте.

58-летняя гражданка автомобиля Volkswagen Golf двигалась со стороны улицы Дзержинского в сторону Шолохова. Не придерживаясь дистанции до впереди идущего транспорта, она столкнулась с Ford Focus под управлением 32-летней женщины.

В итоге Ford Focus влетел в Suzuki SX4 под управлением 33-летней автоледи.