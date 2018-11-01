Для жителей деревни Мылинка жарким выдался банный день

Пожар в бане по улице Набережной в селе Мылинка Карачевского района случился 7 ноября.

Спасатели узнали о возгорании в 09:33. Через 15 минут огнеборцы четвертой части и в/ч 93858 в составе двух автоцистерн были на месте. Как выяснилось, горела баня размером 6х4.

«В 10.15 загорание локализовали, в 10.55 ликвидировали», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

Пострадавших не было. Причину установят.

Напомним, во время пожара в частном доме села Бобовичи пострадал человек.