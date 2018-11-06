На трассе «Брянск-Новозыбков» пострадала пассажирка Audi A4

Взрыв бытового газа случился в поселке Пригорское Смоленской области 6 ноября, пострадали несколько человек.

Проблема реализации поддельной или нелегально ввезенной на территорию России табачной продукции особенно актуальна для приграничных с Республикой Беларусь областей. Этой теме, а также борьбе с подростковым курением уделили особое внимание на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Смоленской области.

Жителям региона осталось меньше месяца, чтобы внести платеж за свое имущество. О том, за что и когда нужно заплатить, а также что ждет забывчивых налогоплательщиков, рассказал заместитель руководителя Управления ФНС России по Смоленской области Сергей Васильев.

Для областной детской больницы и онкодиспансера построят новые здания. Во время рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу. Главной темой для обсуждения стало строительство в Смоленске нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы и онкологического диспансера.

Смоленская полиция задержала ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

Сама авария случилась около двенадцати дня на 12-м километре упомянутой дороги. По предварительным данным, 31-летний автомобилист на Audi A4, двигаясь с Брянска в Почеп, не учел дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении BMW под управлением 32-летнего водителя.

У пострадавшей женщины – ушиб волосистой части головы; ее отпустили с назначением лечения.

32-летняя пассажирка иномарки Audi A4 получила травмы во время ДТП с участием BMW 7 ноября на трассе «Брянск-Новозыбков».

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво? В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.

Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Пригородные поезда на участке Унеча - Клинцы проследуют по укороченному маршруту в средине ноября В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. На Унечском направлении на однопутном перегоне Песчаники – Робчик ремонт пути запланирован с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.

В Брянской области объявлен конкурс «Электрознания и призомания» В регионах присутствия ПАО «МРСК Центра», в числе которых филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», проходит интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков «Электрознания и призомания». Учащиеся Брянской области приглашаются принять в нем участие.

ГК «Надежда» готовит к сдаче новые дома Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.

