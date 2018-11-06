На трассе «Брянск-Новозыбков» пострадала пассажирка Audi A4
32-летняя пассажирка иномарки Audi A4 получила травмы во время ДТП с участием BMW 7 ноября на трассе «Брянск-Новозыбков».
У пострадавшей женщины – ушиб волосистой части головы; ее отпустили с назначением лечения.
Сама авария случилась около двенадцати дня на 12-м километре упомянутой дороги. По предварительным данным, 31-летний автомобилист на Audi A4, двигаясь с Брянска в Почеп, не учел дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении BMW под управлением 32-летнего водителя.
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