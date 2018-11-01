Двор на Красноармейской в Брянске захватили «автохамы»

Житель Брянска 7 ноября пожаловался в одной из соцсетей на «автохамов», припарковавших свои машины прямо на газонах и тротуаре.

Помимо этого, нерадивые владельцы авто оставили свой транспорт на проезжей части, сделав это так, что из-за них другим водителям трудно выехать со двора. Речь идет о Красноармейской 126. По словам очевидца, такую картину он наблюдет уже не в первый раз.

«Так сложно заехать вглубь? Места же есть. Если захочу выехать быстро, кому колеса сдувать? Обоим?», - поделился анонимный автор.

«В курсе, что это тротуар и газон? Вызови ДПС и эвакуатор. Попроси вашу управляющую компанию о выделении вам места под парковку, и узнай в мэрии, запрещено ли ставить машины на газон и тротуар, в Смоленской области этот закон отменили, поэтому можно ставить везде, у ДПС спросите насчёт закона», - порекомендовал автору поста Валерий Масаров.

«Кто ближе стоит, тому и сдувай. Но вторую тачку ты на свой учет поставь. Если дальше продолжит, то и второму сдуй. Посади их на обода», - посоветовал Максим Дерегузов.