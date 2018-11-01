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В Клинцах горел сарай

Опубликовано Сегодня, 13:12

Сарай загорелся в городе Клинцы на улице Центральная 8 ноября.

Информацию о пожаре огнеборцы получили в 00:29. За восемь минут сотрудники МЧС десятой части на двух автоцистернах были на месте. Как выяснилось, горел сарай 2х3 метра.

«На тушение работало два ручных ствола», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 00.38 пламя локализовали, в 00.50 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят эксперты.

Напомним, частный сарай горел в селе Ньетинка на улице Набережной в Брянском районе 7 ноября.

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