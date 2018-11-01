Брянец лишился дачи в Советском районе
Дачный дом загорелся 8 ноября в поселке Дормаш-3, расположенном в Советском районе.
Пожар произошел в 13:49. За десять минут огнеборцы четвертой части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горела дача размером 3х4 метра.
«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС области.
В 14.17 огонь локализовали, в 14.25 ликвидировали. Пострадавших не было.
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