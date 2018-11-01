Брянец лишился дачи в Советском районе

Дачный дом загорелся 8 ноября в поселке Дормаш-3, расположенном в Советском районе.

Пожар произошел в 13:49. За десять минут огнеборцы четвертой части на двух автоцистернах прибыли по адресу. Как выяснилось, горела дача размером 3х4 метра.

«Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений было предотвращено дальнейшее распространение огня», - сообщили в пресс-службе МЧС области.

В 14.17 огонь локализовали, в 14.25 ликвидировали. Пострадавших не было.

Напомним, житель поселка Выгоничи остался без дома.