В селе Денисковичи горел жилой дом, пострадал один человек

Жителям региона осталось меньше месяца, чтобы внести платеж за свое имущество. О том, за что и когда нужно заплатить, а также что ждет забывчивых налогоплательщиков, рассказал заместитель руководителя Управления ФНС России по Смоленской области Сергей Васильев.

Для областной детской больницы и онкодиспансера построят новые здания. Во время рабочей поездки в Москву губернатор Алексей Островский встретился с вице-премьером Татьяной Голиковой, курирующей социальную сферу. Главной темой для обсуждения стало строительство в Смоленске нового лечебного корпуса областной детской клинической больницы и онкологического диспансера.

Смоленская полиция задержала ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

ДТП с участием автомобилей BMW и «ВАЗ-2107» произошло в Смоленске на улице Кирова 8 ноября.

Информацию о пожаре получили спасатели 25-й части в 18:26. Через 19 минут они прибыли на место. Как выяснилось, горел частный дом по всей площади. Распространение огня предотвратили.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

Жители Брянской области выбрали «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.

Два пригородных поезда на участке Клинцы - Новозыбков будут курсировать по укороченному маршруту в ноябре в связи с ремонтом пути В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней ремонтно-путевой кампании, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. Так, с 12 по 30 ноября по рабочим дням на однопутном перегоне Клинцы – Туросна Унечского направления запланирован ремонт пути.

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