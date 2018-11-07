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В селе Комягино под Ford Focus угодил 47-летний пешеход

Опубликовано Сегодня, 09:31

47-летний мужчина получил смертельные травмы во время аварии с участием автомобиля Ford Focus 8 ноября в селе Комягино Трубчевского района.

Инцидент случился в 17:50 на улице Брянской. Как сообщили в отделе ГИБДД, 40-летний водитель  Ford Focus ехал в  Брянск и сбил 47-летнего пешехода.

«В результате ДТП 47-летний пешеход от полученных травм скончался на месте», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Напомним, 32-летняя жительница Брянска пострадала из-за водителя Volkswagen Golf.

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