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64-летняя пенсионерка пострадала в аварии с «ВАЗом» около автовокзала в Брянске

Опубликовано Сегодня, 10:26

ДТП с участием машин «ВАЗ 21124» и Nissan Teana произошло в Брянске 8 ноября в районе автовокзала, травмы получила 64-летняя женщина.

Инцидент случился днем. Как объяснили в отделе Госавтоинспекции, за рулем «ВАЗа» находился 69-летний мужчина, он выскочил на встречную полосу, а потом столкнулся со стоящей иномаркой Nissan Teana.

В итоге 64-летняя пассажирка отечественного автомобиля получила ушиб грудной клетки. Медики, назначив ей лечение, отпустили домой.

Водитель легковой машины был трезвым.

Напомним, 47-летний мужчина погиб в результате ДТП с участием автомобиля Ford Focus 8 ноября в селе Комягино Трубчевского района.

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