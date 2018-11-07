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В Брянске ищут очевидцев кражи из авто Fiat Ducato в селе Добрунь

Опубликовано Сегодня, 11:13

Жительница Брянска сообщила в одной из соцсетей о краже, которая была совершена из иномарки Fiat Ducato в селе Добрунь 8 ноября.

Инцидент произошел в 07:30 около «Союзпечати». По словам автора поста Юлии Скабаро, разыскиваются свидетели этого похищения.

«Был обворован автомобиль Fiat Ducato красного цвета. Сумма не маленькая. Ищем женщину, которая была свидетелем кражи (стояла на остановке), она указала, в каком направлении побежал злоумышленник. А также ищем других свидетелей. Просьба писать в личку или связаться по телефону 89307271026. За вознаграждение», - поделилась Юлия.

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