Полиция разыскивает очевидцев аварии с мальчиком шести лет в Брянске

Смоленская полиция задержала ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью.

ДТП с участием автомобилей BMW и «ВАЗ-2107» произошло в Смоленске на улице Кирова 8 ноября.

8 ноября в Смоленске на улице Халтурина случилась авария с участием автомобиля «Волга», ранен водитель.

Напомним, 47-летний пешеход угодил в аварию в селе Комягино под Ford Focus.

Полиция просит свидетелей аварии обратиться по адресу: г. Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 2 либо по телефону 8-920-859-02-02.

Инцидент случился около дома №74. Водитель иномарки сбил ребенка. После происшествия мальчика отвезли в больницу.

Шестилетний мальчик получил серьезные травмы во время ДТП с участием Honda CRV, которое произошло 25 октября на улице Литейной в Брянске.

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Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама медицинских услуг и методов лечения. В чем разница? В адрес Брянского УФАС России часто поступают вопросы по поводу различия понятий реклама медицинских услуг и реклама методов лечения. Какие требования установлены к рекламе медицинских услуг, методов лечения и в чем их отличие ответит заместитель руководителя – начальник отдела естественных монополий и рекламы Новикова Наталья Александровна.

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