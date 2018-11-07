В Новозыбкове родную мать чуть не убил сын

Правоохранители Новозыбкова проводят проверку в связи инцидентом, который произошел в одной из семей, мужчина чуть было не расправился со своей матерью.

История случилась 7 ноября. 68-летняя пожилая женщина поссорилась со своим 47-летним сыном. Во время конфликта мужчина взял топор и хотел им зарубить мать.

К счастью, потерпевшая смогла сбежать.