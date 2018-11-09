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В Клинцах горел частный дом, пострадал один человек

Опубликовано Вчера, 19:22

Пожар в частном жилом доме произошел на улице 1-я Железнодорожная в Клинцах 10 ноября.

Информацию о происшествии спасатели 10-й части получили в 11:28. Через семь минут на двух автоцистернах они прибыли на место. Как выяснилось, горела кровля частного жилого дома на площади 6х4 квадратных метров.

«На тушение подавали два ручных пожарных ствола», - сообщили в пресс-службе МЧС региона.

В 11.39 пламя локализовали, в 11.52 ликвидировали. При возгорании пострадал человек.

Эксперты выяснят причины случившегося.

Напомним, пожар в частном нежилом доме случился в селе Ржаница по улице Южная Жуковского района 29 октября.

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